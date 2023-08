De bouwsector in Limburg, een belangrijke barometer voor de Limburgse economie, kruipt uit het dal. De orderboekjes zijn voor meer dan zes maanden gevuld en dat is toch verrassend, want de prijzen, ook van de grondstoffen blijven stijgen. Wel staat de winst en de omzet onder druk. Maar 45 procent van de Limburgse bouwbedrijven verwacht dit najaar extra mensen aan te werven. Bouwen is voor jonge koppels bijna onmogelijk geworden. Er is een verschuiving bezig van de koop- naar de huurmarkt, maar we zijn, als eigenaars van een eigen woning, nog altijd koploper in Europa.