Limburg is de provincie met het hoogste gebruik van de gevaarlijke drug ketamine in Vlaanderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij. In Vlaanderen wordt gemiddeld 50 milligram ketamine per dag per 1.000 inwoners aangetroffen in het rioolwater. In Limburg ligt het gemiddelde fors hoger op gemiddeld 65 miligram. Steden Genk en Hasselt steken er bovenuit met gemiddelden van respectievelijk 70 en meer dan 100. Genks gemeenteraadslid voor N-VA trekt aan de alarmbel en wil een aangepast drugsbeleid want de fysieke en mentale gevolgen voor ketaminegebruikers zijn zeer groot.