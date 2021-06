Gemeente Hechtel-Eksel wil recreatiezone verder ontwikkelen

Het GAZO-depot in Sint-Truiden is door Vlaanderen officieel erkend als eerste onroerenderfgoeddepot van Limburg. In het depot worden alle waardevolle archeologische vondsten uit de regio deskundig bewaard. “We zijn erg blij met deze erkenning van de Vlaamse overheid”, zegt waarnemend burgemeester Jelle Engelbosch (N-VA). Als enige erkende onroerenderfgoeddepot in Limburg zijn we een pionier. In het depot wordt het verleden van onze stad in de allerbeste omstandigheden bewaard voor de toekomst.” Onroerende erfgoedobjecten worden in GAZO kwalitatief en duurzaam bewaard volgens de Code van Goede Praktijk voor archeologie. Advies en ondersteuning Het GAZO-depot staat niet alleen open voor waardevolle archeologische artefacten uit Sint-Truiden, maar ook voor onroerend erfgoedobjecten uit Alken, Borgloon, Gingelom en Heers. “Iedereen kan er ook terecht voor advies en ondersteuning rond het bewaren van archeologische vondsten”, aldus waarnemend burgemeester Engelbosch. “Om het depot en zijn werking verder uit te breiden, is er bovendien nog een subsidieaanvraag lopende.”