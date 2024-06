Gemeente Heers gaat in beroep tegen nieuwe vergunning drinkwaterinstallatie: "Barsten in huizen worden erger"

- De sportschool in Hasselt wil alsnog één van de geschorste leerkrachten ontslaan omdat hij de school via sms-berichten in een slecht daglicht gebracht zou hebben.- In Houthalen-Helchteren redt Nicky Krings zijn zoon, honden én vogels uit zijn brandende woning.- Volgens Marc Vandewalle van hogeschool UCLL heeft Limburg niet enkel nood aan nieuwe masteropleidingen aan de UHasselt maar moeten ook de hogescholen nieuwe graduaats- en bacheloropleidingen krijgen.- De gemeente Heers gaat in beroep tegen de nieuwe vergunning voor een drinkwaterinstallatie. Volgens buurtbewoners neemt het aantal scheuren in huizen nog toe.- En het seizoen van Racing Genk is mislukt. Dat zegt CEO Erik Gerits in TVL Sportcafé. Hij belooft dat de club zwaar gaat investeren in nieuwe spelers.