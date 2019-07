Gemeente Kortessem open rouwregister voor slachtoffers dodelijk ongeval

De gemeente Kortessem opent morgenochtend een rouwregister voor de slachtoffers van het dodelijk ongeval van zaterdag. Vijf mensen kwamen daar om het leven toen hun auto crashte tegen de gevel van een leegstaand hoekpand.

Het ongeval in Kortessem is het zwaarste in Limburg sinds 2014. Toen kwamen zeven jongeren uit Leopoldsburg om het leven op de E314. De Zuid-Limburgse gemeente is sinds zaterdag in diepe rouw. Daarom wordt er een rouwregister opengesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Morgen en overmorgen zijn rouwbetuigingen mogelijk tijdens de kantooruren.