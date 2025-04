Het provinciebestuur van Limburg heeft beslist om enkele bijzondere milieuvoorwaarden voor het Stedelijk Motorcrosscentrum in Lommel te versoepelen. Zo komt er geen nieuwe geluidsmeetpost en zijn er voortaan meer motorrijders per training toegestaan. Op het crossterrein in Lommel vinden heel wat nationale en internationale wedstrijden plaats. De organisatie diende bij het provinciebestuur een aanvraag in om de milieuvoorwaarden bij te stellen. En dat gebeurt nu ook, nadat de provincie een openbaar onderzoek en een nieuwe geluidsstudie liet doorvoeren. Zo komt er geen derde geluidsmeetpost in het bos- en natuurgebied ten zuiden van het circuit, zoals eerder werd verplicht. Ook staat de provincie toe dat het aantal motorrijders tijdens trainingen wordt verhoogd van 20 naar 30. Wel blijft de maximale geluidsnorm van 50 decibel behouden in de omliggende woonzones. Het crossterrein blijft ook verplicht om de geluidsoverlast te monitoren.