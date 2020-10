Gemeente Oudsbergen zegt steun aan zandontginning op

De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden roepen hun landgenoten op om enkel noodzakelijke verplaatsingen te maken tussen België en Nederland. In beide landen laait het coronavirus op en worden de maatregelen aangescherpt. Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames ten gevolge van het COVID-19-virus blijft toenemen in Europa, zo ook in België en Nederland. Beide landen hebben recent hun maatregelen verstrengd. Het beperken van de sociale contacten, ook internationaal, is het sleutelelement in de strijd tegen het virus. Niet-essentiële verplaatsingen worden afgeradenDe grenzen tussen Nederland en België blijven open. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden hadden daarom recent meermaals overleg over een grensoverschrijdende aanpak. Beide ministers roepen hun landgenoten op om niet-noodzakelijke verplaatsingen naar Nederland en België uit te stellen. "Het virus houdt geen rekening met landsgrenzen, dus moeten wij het wel doen," aldus minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen Annelies Verlinden (CD&V). "Niet-essentiële verplaatsingen worden afgeraden. De grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen, versterkt de verdere verspreiding van het virus beide kanten van de grens." "Nu iets doen, of binnenkort geen sociaal contact meer"Volgens minister Verlinden moeten we onze (internationale) solidariteit en verantwoordelijkheid opnemen, enkel op deze manier kan zowel in België als Nederland de opmars van het virus afgeremd worden. De getroffen maatregelen zijn niet prettig, maar wel noodzakelijk om onze gezondheid veilig te stellen. "Als we er ons nu niet aan houden, zullen we straks alle sociale contacten een halt moeten toeroepen. En dat wil niemand," benadrukt minister Verlinden. "Ga niet de grens over als het niet hoeft""Het aantal besmettingen laait weer op dus we moeten stevige maatregelen nemen. Dat vraagt veel van mensen, dat beseffen we, maar als we samen onze schouders er onder zetten krijgen we het coronavirus weer onder controle. Dat betekent dus ook: even niet op bezoek gaan bij onze Belgische buren. Ga niet de grens over als het niet hoeft," zegt Nederlands Minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. Mensen die toch de verplaatsing maken naar Nederland of België moeten niet alleen tijdens hun bezoek, maar ook na hun terugkeer de voorzorgsmaatregelen van het land respecteren.