Gemeente Pelt start met verdelging eikenprocessierups

Alweer een tegenslag voor de vaccinatiecampagne. De vaccinatie van jongeren komt in het gedrang na de dood van een 39-jarige vrouw in ons land. Ze kreeg het Jonhson and Johnson-vaccin toegediend in het buitenland, maar overleed in een Belgisch ziekenhuis. Uit voorzorg zal het Johnson & Johnson-vaccin niet meer gegeven worden aan mensen van 40 jaar en jongeren. Iedereen van boven de 18 één keer prik tegen 11 juli wordt zo moeilijk, geeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke toe, die elke dag hoopt op meevallers bij de levering van vaccins, maar daar niet ècht op rekent.