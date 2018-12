Gemeente Riemst laat groeven opvullen om stabiliteit te verhogen

Animal Rights brengt opnieuw schokkende beelden naar buiten uit een Vlaams slachthuis. Dit keer gaat het om een slachthuis in Hasselt. In september installeerde een onderzoeksteam van Animal Rights verborgen camera’s bij het slachthuis. Op de beelden is te zien hoe kalveren routinematig worden bewerkt met een elektrische veedrijver: op het hoofd, het lichaam en tegen de anus. Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen. Geslagen met drijfstokken Daarnaast worden dieren met drijfstokken in het gezicht geslagen. “Boeren, transporteurs, slachthuismedewerkers en anderen in de vee-industrie zouden geen toegang mogen hebben tot deze martelwerktuigen,” zegt Animal Rights campagne-coördinator Els van Campenhout. Aan staart en oren getrokken en geschopt Onwillige kalveren worden gewelddadig aan hun oren en hun staart getrokken, en ze worden geschopt. Van Campenhout: “Het schoppen en slaan van dieren is verboden en de betrokken werknemers, hun opzichters en de eindverantwoordelijken binnen het bedrijf dienen hiervoor vervolgd te worden.” Mishandeling met het penschiettoestel Op de beelden is ook te zien hoe de runderen worden mishandeld met het pneumatische penschiettoestel. Het toestel wordt regelmatig verkeerd geplaatst, zodat de dieren ‘enkel’ verwond worden, wat herhaald schieten noodzakelijk maakt voor bedwelming. “Het is tijd voor een grootschalig, onafhankelijk onderzoek naar dierenleed in de slachthuizen,” vindt Animal Rights directeur Susan Hartland.Animal Rights brengt schokkende beelden naar buiten uit een Vlaams slachthuis van de Nederlandse VanDrie Group. from Animal Rights Nederland & België on Vimeo.