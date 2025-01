Gemeentebestuur Tessenderlo-Ham telt 31 raadsleden en 10 schepenen

De brandweer is nog steeds bezig met bluswerken in de Nobelstraat in Hamont-Achel. Rond de middag brak daar een zware brand uit bij metaalverwerkingsbedrijf Punch Metals. De productie was na de kerstvakantie nog niet heropgestart. Er waren dus geen personeelsleden aanwezig in het bedrijfsgebouw. Op dit moment is de brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg nog bezig met laatste vuurhaard onder controle te krijgen. Het gaat om hydraulische olie, die ze gecontroleerd laten uitbranden. Vlak na het uitbreken van de brand was een enorme rookpluim tot ver in de omgeving te zien. De omliggende straten werden afgesloten door de politie. Aan de omwonenden werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te schakelen. Het gevaar is intussen geweken. Er is momenteel nog sprake van lichte rookontwikkeling, die in de richting van Hamont en Budel afdrijft. Wie nog hinder zou ondervinden, krijgt het advies om ramen en deuren nog even dicht te laten. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. Later volgt meer in het TVL Nieuws.