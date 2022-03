Gemeenten willen dat producenten voor zwerfvuil opdraaien

- Door een staking in de gevangenis van Hasselt krijgen gedetineerden geen bezoek meer, groepsactiviteiten worden opgeschort.- De Bocholtse seksuologe Lotte Vanwezemael is teleurgesteld in het gerecht. Ze ontving grensoverschrijdende foto's van 50 mannen en krijgt naar eigen zeggen geen gehoor bij het parket.- De personeelsuitval in het onderwijs is opnieuw erg groot. In Halen zijn drie op vier kleuterjuffen thuis met griep of corona. - 19 miljoen euro kost zwerfvuil in Limburg per jaar. De roep wordt steeds luider om de producenten van blikjes en sigaretten daarvoor te laten opdraaien.- En filmstudenten van de Genkse Luca School of Arts maken voor het eerst als eindwerk geen kortfilm maar een achtdelige serie.