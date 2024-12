Gemeenteraad en schepencollege op een drafje geïnstalleerd in Diepenbeek

Op be-MINE in Beringen gaan vandaag de voorbereidende werken van start voor de aanleg van een groene zone, in het hart van de toekomstige residentiële ontwikkeling. “Met dit natuurlijke parkontwerp zorgen we voor een sterker ecosysteem, een grotere biodiversiteit en een toegankelijke groene ruimte voor bewoners en bezoekers”, zegt algemeen directeur Karolien Sas van be-MINE. Er beweegt momenteel heel wat op de historische mijnsite. Zo wordt de laatste hand gelegd aan het belevingsfietspad dat bezoekers onder het kolenwasserijcomplex zal brengen. Ook wordt er met be-NATURE in de kolenwasserijen een groene oase gecreëerd die het industriële erfgoed met de natuur verbindt. Buiten de kolenwasserij starten nu de voorbereidingen voor een grotere parkzone die deel uitmaakt van de residentiële ontwikkeling op de site. “Het masterplan voor de herontwikkeling van be-MINE plaatst natuur en biodiversiteit centraal”, vertelt directeur Karolien Sas. “De parkzone sluit naadloos aan bij bestaande fietspaden, waarmee we een groen netwerk creëren dat de hele buurt verbindt." Gericht bosbeheer en open plekken “In lijn met de aanwezige natuur ligt de nadruk op een natuurlijk parkontwerp dat de principes van gericht bosbeheer volgt”, aldus Sas. “In de eerste fase wordt een deel van het jonge bos gekapt, grotendeels bestaande uit acacia. Dit stelt ons in staat om waardevolle, inheemse bomen zoals esdoorns, boswilgen en populieren de ruimte te geven om verder te groeien. De nieuwe open plekken dragen ook bij aan zichtassen en creëren fiets- en wandelverbindingen naar de residentiële ontwikkeling en de aangrenzende tuinwijken. Centraal in deze open ruimte komt een wadi die regenwater opvangt en tegelijkertijd fungeert als een avontuurlijke speelplek voor jong en oud.” Grote delen van het bos blijven behouden, maar ook hier wordt doordacht bosbeheer toegepast. “Met gericht bosbeheer creëren we een gevarieerd bos dat bestand is tegen de uitdagingen van klimaatverandering. Zo krijgen we een park met bomen die robuuster zijn, meer variatie bieden, een betere structuur hebben en beter bestand zijn tegen ziektes en plagen.” Het ontwerp van de parkzone sluit aan bij eerdere projecten op de site, met het gebruik van natuurlijke materialen zoals wandel- en fietspaden in halfverharding, cortenstaalaccenten en wadi’s voor waterbeheer en speelplekken. Daarnaast wordt er een nieuw wandelpad langs het huidige fietspad aangelegd, zodat fietsers en wandelaars elkaar niet hinderen. Toekomstige wijk Na de aanleg van deze parkzone, die begin volgend jaar wordt afgerond, wordt in 2025 de eerste fase van het residentiële project opgestart. “Deze fase omvat 40 duurzame woningen, die volledig geïntegreerd worden in het natuurlijke landschap. Nog dit jaar zullen buurtbewoners uitgenodigd worden voor een exclusieve preview van de ontwerpen en plannen van deze woningen", besluit Sas.