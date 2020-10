Gemiddeld aantal overlijdens stijgt naar 10 per dag

Het aantal coronabesmettingen in ons land blijft stijgen. Tussen 25 september en 1 oktober werden dagelijks 2.103 nieuwe besmettingen geregistreerd. Een week eerder lag dat gemiddelde nog 32 procent lager. Ook zijn er de afgelopen week enkele piekdagen geweest met meer dan 3.000 nieuwe besmettingen. Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen. De afgelopen week werden gemiddeld 77 coronapatiënten per dag opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een stijging met bijna 21 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. Momenteel liggen er 866 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, waarvan 186 op de afdeling intensieve zorg. Het aantal overlijdens stijgt ook. Dagelijks sterven er gemiddeld 9 mensen die besmet waren met het coronavirus.