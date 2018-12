Generale repetitie voor jubileumeditie van Dickens in Bilzen

De Zonhovense fruithandel Fruit at Work biedt deze week rode kiwi's aan haar klanten aan. Deze wel zeer exclusieve vrucht is zoeter dan de groene- en zuurder dan de gele kiwi. Slechts 1 palet werd overgescheept vanuit Italië, waardoor het aanbod zeer beperkt is. En dat zie je ook aan het prijskaartje. Je betaalt 1 euro het stuk. Het is nog maar de vraag of deze rode kiwi uiteindelijk zal doorbreken in de Belgische markt.