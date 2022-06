Genk bindt de strijd aan met illegale ontuchthuizen en misbruik in het sekswerk

- Het hitterecord van 18 juni is gesneuveld. Limburg was vandaag het warmste plekje van Vlaanderen met een temperatuur die opliep tot boven de 34 graden. Mensen zochten het water op of bleven gewoon binnen. Wie echt verkoeling wilde, moest, zoals wij, de grotten van Kanne opzoeken. Daar was het - zoals altijd - 11 graden. - In Tervant is met een volksfeest de verhoogde brug over het Albertkanaal geopend. Daarmee komt een einde aan negen maanden van verkeersellende. - Aan het circuit in Bolderberg schieten de werken voor de wielerpiste goed op. Ex-wielrenner Marc Wauters ziet zijn droom in vervulling gaan. - Looienaar Quinten Hermans wint onder een loden zon de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour. Morgen is de slotetappe van Gingelom naar Beringen. Tim Wellens maakt nog kans op de eindoverwinning. - En de dure werken van wijlen Herman Brood waren vandaag te bewonderen in... een keukenzaak in Wellen.