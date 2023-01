Alkenaar Joachim Liebens van The Haunted Youth ziet een jongensdroom in vervullig gaan. Hij staat over enkele maanden op het podium van Rock Werchter tussen grote namen als Iggy Pop, Arctic Monkeys en Red Hot Chili Peppers. Een grote stap dus voor Joachim Liebens die twee jaar geleden doorbrak nadat hij de finale van de Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. Ook dit jaar maken er twee Limburgers kans op de overwinning, want Hasselaren Jack Vamp & The Castle of Creep en Isaac Roux zijn twee van de negen finalisten. Allebei studeren ze of hebben ze gestudeerd aan PXL Music in Hasselt.