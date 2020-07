Genk-doelman Maarten Vandevoordt test positief op corona

De voorbije jaren kozen alsmaar meer meisjes en vrouwen voor motorcross. In onze reeks Buiten De Lijnen over niet-alledaagse sporten probeert onze journaliste Margo Ombelets door de modder te crossen op de Horensbergdam in Genk. En ze krijgt daarbij de hulp van een ervaren gids: ex-motorcrosser en teammanager van het KEMEA Yamaha Team, Marnicq Bervoets.