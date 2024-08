Genk gaat ratten bestrijden zonder vergif

- In de crisis bij de regeringsvormig blijft ABVV Limburg pal achter de eis voor een meerwaardetaks staan. Vooruit inruilen voor Open VLD is geen optie. De liberalen gaan hoe dan ook in de oppositie, zegt Limburgs kopstuk Steven Coenegrachts.- Hasselt en Sint-Truiden hebben meer dan 3.000 euro schuld per inwoner. De schuldenberg in die gemeenten ligt ver boven het gemiddelde.- Kunnen we straks medicijnen per pil kopen? CD&V-kamerlid Nawal Farih dient een wetsvoorstel in.- In Genk moeten omwonenden ramen en deuren dichthouden door een brand in een berg bouwafval.- En drie van de vier kittens die in Nieuwerkerken in een vuilnisbak werden gedumpt, hebben het uiteindelijk niet overleefd.