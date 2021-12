De politie en het parket zijn een onderzoek gestart naar een zwaar geval van pestgedrag op de vakschool van Sint-Truiden. Op filmpjes is te zien hoe een zestienjarige jongen verbaal en fysiek aangepakt wordt. De jongen wordt in het gezicht geslagen en wordt in bijzijn van klasgenoten vernederd. De pesterijen begonnen bij de start van het schooljaar, maar werden steeds erger. De jongen getuigt voor onze camera en zegt dat hij al die tijd zweeg omdat hij bang was voor wraakacties. We willen u als kijker waarschuwen voor de schokkende beelden.