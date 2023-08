Genk gelooft nog in Europese kansen tegen Olympiakos

door Jarne Scheepers

En dan naar het voetbal. Racing moet morgen weer aan de bak in de voorronde van de Europa League. Het ontvangt het Griekse Olympiakos in eigen huis voor de terugwedstrijd. Vorige week verloor Genk nog in Griekenland met 0-1 in de heenwedstrijd. Het moet dus winnen om door te stoten naar de groepsfase. Maar na de overwinning in de eigen competitie tegen Cercle afgelopen zondag zit het vertrouwen er terug in bij de spelerskern.