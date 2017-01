Genk goedkoopste centrumstad voor woningen

Van wereldsterren zoals Brad Pitt en Kim Kardashian, tot de 5 sterren hotels van Four Seasons. Allemaal zijn ze klant van het exclusieve tuinmeubelbedrijf Tribu uit Bilzen. Aan 65 landen wereldwijd levert Tribu. Het bedrijf opende vanmiddag hun gloednieuwe toonzaal in Munsterbilzen. Bedoeling is dat hier klanten, architecten en designers van over de hele wereld kennis kunnen maken met hun producten.