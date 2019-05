Genk in de ban van titelkoorts

De eerste prijzen voor Racing Genk zijn binnen. Trainer Philippe Clement is verkozen tot Coach van het Jaar, terwijl spits Ally Samatta de Ebbenhouten schoen won als beste Afrikaanse speler in de Belgische competitie. Maar bij Genk concentreren ze zich op die andere prijs: de titel. Zondag kan het zo ver zijn op het veld van Club Brugge, als Genk wint. In TVL Sportcafé zei Leandro Trossard dat er van titelstress nog steeds geen sprake is. Bij Brugge is het van moeten terwijl puntenverlies voor Genk geen ramp is klinkt het.