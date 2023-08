Genk kan eindelijk thuis nog eens winnen: zege van de hoop tegen Adana Demirspor

Racing Genk treft morgen Adana Demirsport in de laatste voorronde van de Conference League. Na de uitschakeling voorronden van de Champions League en Europa League is dit de laatste kans om in een Europese groepsfase terecht te komen. Winnen van Demirsport is dus een absolute must voor blauw-wit. Wouter Vrancken wil meer scherpte en efficiëntie zien bij zijn spelers om morgen het verschil te kunnen maken. Genk speelt morgen eerst zijn thuiswedstrijd in de eigen Cegeka Arena en zal volgende week nog een terugwedstrijd spelen in Turkije.