Racing Genk maakt zich klaar voor dé topper van het voetbalweekend, want zondag trekken de Genkenaren naar het Jan Breydelstadion van Club Brugge. Een wedstrijd tussen de nummer één en twee in de stand. Volgens trainer Thorsten Fink heeft Genk niets te verliezen, want in de stand heeft het nog steeds een bonus van 4 punten op de Bruggelingen. Maar met voor de winterstop nog wedstrijden tegen Anderlecht en Antwerp, keert Genk best met de drie punten naar huis.