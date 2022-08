En dan gaan we nog even het ijs op. Want ijshockeyclub Haskey in Hasselt viert dit jaar zijn vijftigjarig bestaan. In september organiseert de club een driedaags feestweekend. Vandaag werd de sport in de kijker gezet tijdens de jaarlijkse sportmarkt van de stad Hasselt. Want na vijftig jaar is ijshockey nog steeds ondergewaardeerd.