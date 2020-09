In de nieuwe Vivaldi-regering zal geen of mogelijk één Limburgse minister zetelen. Fractieleider Meryame Kitir van de SP.A is de enige kanshebber op een ministerpost. In het regeerakkoord, dat de stempel van de coronacrisis draagt, is er geen verwijzing naar Limburgse dossiers.- De Herkenrode-abdij in Hasselt krijgt een nieuwe toekomst als toeristische topper in Limburg. Dat maakt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir bekend in een studiogesprek met TV Limburg.- Hotels in Limburg hadden deze zomer 30 procent meer boekingen dan het jaar voordien. Geen enkele andere regio in Vlaanderen kende tijdens de coronacrisis zo'n sterke stijging als onze provincie.- Maaseik gaat samen met Rick de Leeuw op zoek naar een nieuwe bestemming voor de kerken op haar grondgebied