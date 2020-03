Genk met Paul Onuachu naar cruciaal duel aan zee voor play-off 1

De wedstrijden van de Pro League gaan gewoon door. Na overleg met de FOD Volksgezondheid, het Kabinet van minister van Volksgezondheid Mevrouw De Block, viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) en met de Voetbalcel, werd wel beslist om een aantal voorzorgsmaatregelen te treffen om de verspreiding van corona tegen te gaan. De wedstrijden van dit weekend in de Jupiler Pro League en de finales van de Proximus League kunnen plaatsvinden, met supporters op post in de stadions. Wel roepen de Pro League en haar clubs fans die naar de wedstrijden willen komen op om de aanbevelingen van de FOD Volksgezondheid zéker te respecteren. Binnen de ruimte van een stadion, waar een grote groep verzamelt op een beperkte oppervlakte, met veel interactie, is de samenwerking van iedereen meer dan ooit vereist. De Pro League en de clubs communiceren daarom volgende aanbevelingen aan de fans van onze clubs: Wie zich ziek voelt of koorts heeft, blijft dit weekend thuis en moedigt zijn favoriete team aan via de live uitzendingen, clubkanalen, sociale media… We willen het risico op besmetting minimaliseren. Rechtstreeks contact (handen schudden, kussen, omhelzingen,..) worden afgeraden. Het spreekt voor zich dat wie hoest of niest de mond en neus bedekt. Was de handen regelmatig. Supporter zo hard je kan, maar hou afstand Contact met spelers is op dit ogenblik niet wenselijk. We vragen fans daarom om in deze periode spelers niet meer om handtekeningen, handshakes, selfies, shirts, te vragen. Ook zijn er bijkomende richtlijnen opgesteld voor clubs en media om het risico tot besmetting voor spelers en medewerkers in de marge van de wedstrijden tot een minimum te beperken: Onnodig direct contact wordt zo veel mogelijk gemeden: geen handshakes meer bij de aanvang van de wedstrijd, toss en na de wedstrijd. Het protocol van de toss wordt behouden, maar zal, in overleg met het referee department, tot nader order gebeuren zonder handshake. Bij de wedstrijdinterviews wordt een minimumafstand van 1 meter gerespecteerd. Interviews in de neutrale zone moeten gebeuren op een afstand van minstens 1 meter. De club kan beslissen om deze te vervangen door een extra persconferentie, waarbij de pers op een minimumafstand van minstens 1 meter wordt gehouden. De Pro League volgt de situatie op de voet en is in permanent overleg met de bevoegde diensten en experten. Zo organiseert de Pro League volgende week een informatiesessie voor al haar clubs met de relevante experten. Bij nieuwe ontwikkelingen kunnen verdere maatregelen worden genomen, waarbij steeds de gezondheid van fans, medewerkers en spelers de eerste prioriteit is.