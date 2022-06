Genk on Stage kampt met tekort aan vrijwilligers

door Jeroen Houben

En nog een tekort breekt de zomer zuur op en dat is het tekort aan vrijwilligers en vooral verenigingen op festivals. Het Limburgse festivalseizoen is afgelopen wekend met een knal van start gegaan. Zo kenden zowel Blues Peer als Extrema Outdoor een gesmaakte editie. En er zullen nog genoeg festivals volgen de komende maanden. Zoals Genk on Stage. En op goed twee weken voor de start van het gratis festival wordt er door de stad nog een oproep gedaan naar vrijwilligers en vooral verenigingen. Nu ook in de buurgemeenten. Want voorlopig kan de organisatie nog wat helpende handen gebruiken. Iets wat ook bij enkele andere festivals het geval is.