Genk on Stage maakt eerste namen bekend

Stad Genk kondigt vandaag Genk On Stage aan. Het gratis stadsfestival werd twee jaar op rij afgelast wegens Corona, maar zal in 2022 terug plaatsvinden op 24, 25 en 26 juni 2022. Dit jaar is het de 20ste editie van het festival. De organisatie pakt direct uit met de eerste headliners. Het festival ontvangt dit jaar o.a. De Jeugd van Tegenwoordig, The Starlings, CPEX, Goeie Jongens, Yung Mavu,… Daarnaast zet de organisatie ook volop in op beleving en invulling van het stadscentrum. Genk is helemaal klaar voor de zomer. Na 2 jaar corona maakt de stad zich nu klaar voor een zomer vol evenementen. Zo zullen dit jaar het HAP-Festival, Parkies en Genk On Stage terug doorgaan. Daarnaast maakt Genk zich ook klaar om een nieuwkomer te ontvangen: Afro Latino. "We zijn blij dat we na 2 jaar opgesloten te zitten eindelijk terug kunnen genieten," zegt schepen van Evenementen Karel Kriekemans. "Genk On Stage is ongetwijfeld het hoogtepunt van ons evenementenprogramma." Eerste headlinersGenk On Stage laat direct een aantal headliners los. Zo ontvangt het gratis stadsfestival De Jeugd Van Tegenwoordig, The Starlings, Goeie Jongens, Compact Disk Dummies, De Mens, Yung Mavu, School is cool, CPEX, Bluai, Kids With Buns, Tiewai en Grandmaster Flash. Hiermee brengt het festival een mix van nationale en internationale kleppers en lokaal talent. Naast de 8 podia wordt er in het centrum samen met horeca en handel gezorgd voor een uitgebreid programma. "Verschillende straten krijgen een make-over, tal van lokale acts krijgen podiumkansen en er wordt maximaal ingezet op een gezellige vibe, foodtrucks, randanimatie,… in een echte Genkse sfeer," staat er in het persbericht van de stad. Praktisch Genk on Stage vindt dit jaar plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 juni. Toegang tot het festival is volledig gratis. Gedurende drie dagen vinden er tal van optredens plaats verspreidt over acht stages in het stadscentrum. Ook zal het gekende ‘Factor J’-podium aan de jeugdsite een nieuwe naam krijgen, namelijk ‘Hete Kolen’. Hete Kolen is een platform dat jongeren stimuleert om culturele projecten te organiseren. Met deze naamsverandering wil de stad het initiatief doortrekken in hun jaarlijks festival. "Wij zijn als stad enorm trots dat we zowel onze inwoners als de mensen daarbuiten kunnen voorzien van een kwalitatief festival dat volledig gratis is. Het is hier tijdens Genk On Stage elk jaar één groot feest en de mensen appreciëren dit initiatief ook enorm. Laten we samen aftellen naar een festivalweekend boordevol sfeer," sluit burgemeester Wim Dries af.