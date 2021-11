Genk opnieuw in de zorgen na wanprestatie tegen Cercle Brugge

Limburgers Dante Vanzeir en Divock Origi zitten in de selectie van de Rode Duivels. Dat heeft bondscoach Roberto Martinez meegedeeld op de persconferentie vanmiddag. Ook gevestigde Limburgse waarden Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Leandro Trossard en Hans Vanaken vervoegen de nationale ploeg. "Dante Vanzeir heeft het recht verdiend om hier te zijn. Hij schrijft een mooi verhaal in het Belgische voetbal. Telkens als hij bij de nationale ploeg komt, brengt hij iets bij," zegt Martinez. En ook Origi heeft zich bewezen volgens de bondscoach. "Hij heeft zich dit seizoen elke keer getoond bij Liverpool". Dit is de volledige selectie:Devils to qualify for the #WorldCup#DEVILTIME pic.twitter.com/TqMGzorOpq— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 5, 2021