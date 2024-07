Genk pakt leegstand aan met extra aandacht voor starters

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn steeds meer Limburgse bedrijven verplicht om werknemers te zoeken buiten de EU. Maar dat is vaak een moeizame zoektocht, want het duurt maanden vooraleer het traject is afgerond. Daarom vraagt VOKA Limburg dat werkgevers niet-EU-burgers snellers en vlotter kunnen aanwerven. In onze provincie dienden bedrijven vorig jaar bijna 4700 aanvragen in om arbeidskrachten van buiten de EU tewerk te kunnen stellen.