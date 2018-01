Genk presenteert aanwinst Seck

KRC Genk bereikte vandaag een akkoord met Ibrahima Seck (*10/8/1989). De Senegalese verdedigende middenvelder komt over van Waasland-Beveren en tekent een contract voor 3,5 jaar. Seck startte zijn voetbalcarrière in thuisland Senegal vanwaar hij in 2009 de overstap maakte naar Frankrijk. Na een verblijf bij SAS Epinal zette hij de stap naar derdeklasser US Créteil waar hij 69 wedstrijden speelde en 6 keer scoorde. In 2015 werd hij opgepikt door tweedeklasser AJ Auxerre (34 wedstrijden, 2 doelpunten). Sinds 2016 speelt Ibrahima bij Waasland-Beveren waar hij een vaste waarde was op het middenveld (60 wedstrijden, 7 doelpunten) en waar hij ook samenwerkte met Genkse hoofdtrainer Philippe Clement. Seck zal spelen met het nummer 17. Hij sluit vandaag aan bij de ploeg in Genk, waar hij vanmiddag officieel werd voorgesteld.