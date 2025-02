Genk traint gemeenschapswachten om straatsignalen beter te begrijpen. "Weten wat er in wijken leeft"

- Het ABVV kondigt een marathon van protest aan tegen de nieuwe regering. Er komt alvast een staking naast de al eerder geplande actie op 13 februari.- Zuhal Demir is geen kandidaat-voorzitter van haar partij N-VA. Volgens Demir moet premier Bart De Wever dringend aan de slag om te redden wat er te redden valt in de industrie.- In Portugal is Thyl Gheyselinck overleden. De manager die de mijnen sloot, zorgde ervoor dat er genoeg geld in Limburg bleef om onze provincie een nieuwe start te geven.- De beste sommelier van Limburg werkt bij restaurant Ogst in Hasselt.- En Pukkelpop lost de eerste namen: Chapell Roan, Chase and Status, en Oscar and The Wolf spelen deze zomer in Kiewit. Het is nog wachten op nieuws over Queens of the Stone Age.