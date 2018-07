Genk trekt in eventuele derde ronde naar Oost-Europa

Volgens Bocholtenaar Eddy Pepels, de verzorger van de Rode Duivels, heeft bondscoach Roberto Martinez een belangrijk aandeel in de historische prestatie van de Belgen. Hij omschrijft Martinez als een joviale man, een echte people's manager. Dat was onder andere te merken tijdens het ontvangst op het paleis, vertelde Pepels in ons WK-programma Christiaens & Company.