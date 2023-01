Genk-voorzitter Croonen: "El Khannouss moet het Belgische transferrecord verbreken"

door Niels Christiaens

"Bilal El Khannouss moet het Belgische transferrecord straks verbreken." Dat is de hoop die ze bij Racing Genk koesteren. "Bilal is een absoluut internationaal toptalent", dat zei Racing Genk-voorzitter Peter Croonen gisteren in TVL Sportcafé. Maar voorlopig zit de jonge Marokkaan met z'n hoofd in Genk, aldus Croonen. De bedoeling is dat hij ook volgend seizoen nog bij Genk aan de slag is. En als hij daarna vertrekt moet het wat Genk betreft voor meer zijn dan de 32 miljoen euro die Club Brugge van AC Milan kreeg voor Charles De Ketelaere.