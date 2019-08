Genk wil in Brugge scoren tegen ex-coach

De Genkse selectie reageerde overigens zeer positief op de loting van de Champions League. De landskampioen zit in Groep E, samen met Liverpool, Napoli en Salzburg. Een mooie, maar ook aartsmoeilijke loting. Al hopen ze bij Genk om toch te stunten en een goed figuur te slaan, zeker thuis in de eigen Luminus Arena. En daarvoor kan de club rekenen op Sander Berge. Hij blijft voorlopig in Genk.