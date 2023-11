Genk wil weer aanknopen met overwinning tegen OHL

door Jarne Scheepers

En dan gaan we naar de grote broer. Want Racing Genk is nog maar net terug uit Budapest of het moet morgen al opnieuw aan de bak in de Belgische competitie. Tegenstander morgennammidag is Oud Herverlee Leuven, dat nog maar pas een nieuwe trainer aanstelde. Genk hoopt morgen opnieuw punten te pakken in eigen huis na het verlies tegen Antwerp vorige week. Kapitein Bryan Heynen moest donderdagavond noodgedwongen vervangen worden door een blessure aan het hoofd. Heynen zit wel in de selectie, maar of hij kan spelen is nog niet duidelijk.