In het Genkse Kolderbos is een aanslag gepleegd op een auto. Camerabeelden tonen hoe gisterenochtend vroeg een man een zwaar springtuig legt op de motorkap van een wagen in de Dreef. Na de ontploffing herleiden metershoge vlammen de auto tot schroot. De brandweer kan een ramp voorkomen en weerhoudt de vlammen ervan over te slaan op het huis. Het koppel dat er woont en eigenaar is van de auto, is zwaar geschokt en in paniek, de dag na de feiten.