Genkenaar Jorgo Kokkinidis wint fotowedstrijd van National Geographic

Na 13 jaar staat de Zonhovense actrice Francesca Vanthielen weer op de planken in een theatervoorstelling, genaamd 'Assisen: de webcam-moord'. Op zondag 18 november is het toneelstuk toe aan haar 50ste voorstelling, en die eer is weggelegd voor het publiek in het Ethiastheater in Hasselt, waar Francesca Vanthielen haar acteertalent zal tonen aan familie en vrienden.