Genkenaar Jorgo Kokkinidis wint publieksprijs National Geographic

Liefhebbers van de Nederlandse kunstenaar en muzikant Herman Brood kunnen komende vrijdag hun hart ophalen in Hasselt. Want in platenzaak Just For The Record worden enkele unieke vinylplaten en andere memorabilia tentoongesteld en verkocht. Maar er is ook ruimte voor live muziek. In andere Hasseltse winkels kan je dan weer terecht voor gehandtekende shirts of de favoriete cocktails van de overleden Nederlandse cultfiguur.