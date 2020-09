*De Houthalenaar, die in de gevangenis van Leuven een gedetineerde doodde, blijft in de cel, onder strenge bewaking. Hij verscheen voor de raadkamer in Hasselt voor drie brandstichtingen. Wat de dader bezielde en waarom zijn stoppen doorsloegen, is ook na urenlange ondervraging nog altijd een raadsel.*Terwijl de coronabesmettingen onrustwekkend stijgen en er afgelopen maandag ruim 1600 positieve coronatesten waren in ons land, staat Hasselt een druk weekend te wachten met de start van de kermis. De politie controleert extra op de naleving van de coronamaatregelen, ook maandag bij de opening van de universiteit en de hogescholen. *De PXL komt met een Tinder voor leraren die korte vervangingen willen doen in het onderwijs.*Domenico Olivieri staat voor zijn vuurdoop als interim-coach van Racing Genk. Op Sebastien Dewaest hoeft hij niet te rekenen. Die weigert te spelen, ook na het ontslag van trainer Hannes Wolf. *En het TVL-programma Relax kreeg een exclusieve rondleiding in de nieuwe villa van de familie Meiland. Het beruchte kasteel in Frankrijk is verkocht.