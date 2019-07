In Genk heeft gisterenavond een man onder bedreiging van een wapen zijn motorfiets moeten afgeven. Niemand raakte gewond. De feiten vonden rond 21 uur plaats in de Leeuwerikstraat. Het 19-jarige slachtoffer had de motorfiets te koop gesteld op het internet. Twee Franstalige mannen toonden interesse en maakten een afspraak om de motor te bekijken. Schoten gelost De twee Franstalige mannen maakten een korte testrit in de straat. Toen ze aanstalten maakten om met de motor te vertrekken, bedreigde één van de twee de eigenaar met een alarmpistool. Hij loste daarbij enkele schoten. Niemand raakte gewond. Verdachten ontkomen Het duo ging er met de motorfiets vandoor in de richting van de André Dumontlaan. De politie CARMA kwam ter plaatse en voerde een buurt- en sporenonderzoek uit. De verdachten konden niet meer aangetroffen worden. De politie voert nu verder onderzoek. Later volgt meer in het TVL Nieuws.