Politie en parket zijn met man en macht op zoek naar wat er zich zaterdagnacht in Lanaken precies heeft afgespeeld. Het centrum werd er die nacht opgeschrikt door geweerschoten, er zijn kogelinslagen in een appartement teruggevonden én er werd ook een wagen in brand gestoken. Het onderzoek loopt nog volop, van de daders is er geen spoor. Net als van het mogelijke doelwit, de eigenaar van de wagen.