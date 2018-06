Genks bedrijf laat werknemers vroeger naar huis gaan om te supporteren voor Rode Duivels

Het gemeentepersoneel van Bocholt had vandaag een wel zeer unieke teambuildingsactiviteit. Op de parking achter het gemeentehuis stond een mobiele escape room, in een caravan. De creatievelingen achter dit concept zijn Lene Schroyen uit Kaulille en haar man Alex Bastiaens. Hun escape room zorgde vandaag voor heel wat plezier in Bocholt.