De Truiense Kato Herbots mag over een week haar werk tonen op de prestigieuze Design Week in Milaan. De 24-jarige ontwerpster ontwikkelde een zonnelaken met geïntegreerde zonnebaadwijzer. Ze dacht na over de relatie tussen zon, omgeving en mens. Een teveel aan zonlicht schaadt de gezondheid, maar een tekort kan dat even goed. Met haar werk en inzichten kon ze de organisatie in Milaan overtuigen.