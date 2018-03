In Bilzen eist het stadsbestuur dat de 80-jarige Armand Broux zo snel mogelijk de rommel rondom zijn huis opruimt in Kleinveld een zijstraat van de Tongerse straat. Volgens de stad ligt het huis er verloederd bij. Eerder dit jaar werden er al twee leegstaande huizen in de straat platgegooid die gekraakt werden, maar burgemeester Brepoels kreeg ook heel wat klachten over de rommel rond het huis van Armand Broux. Die wil meewerken, maar vindt dat het stadsbestuur onredelijk is. De ex-meubelmaker vreest vooral voor z'n zelf ingerichte schrijnwerkerij.