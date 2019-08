Genks hotel investeert in volle crisis

- 18 medewerkers van Pukkelpop zijn tijdens het festival betrapt op drugsbezit. Bij doorgedreven controles zijn nog eens 152 festivalgangers betrapt. Ze moesten ter plekke een boete betalen. We praten er zo dadelijk over met de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput.- Een vrachtwagenchauffer die zijn hand verloor bij een arbeidsongeval maakt een film om mensen te inspireren.- Een Hasseltse fotografe verliest haar inkomen omdat onbekenden haar Instagramaccount hacken- Het vliegveld van Kiewit lanceert zweefvliegers voortaan met een lier in plaats van met een motorvliegtuig. Daarmee wordt onder meer de geluidshinder voor de omgeving beperkt. De nieuwe aanwinst is dit weekend te zien tijdens de opendeurdagen.- En we hebben prachtige beelden van de Limburgse heide die volop in bloeit staat.