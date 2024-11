door Tom Kums

De Genkse hulpverlener Mustafa Harraq heeft zijn levensverhaal in een boek gegoten. Harraq ontwikkelde jaren geleden de ‘Score your goal’-methodiek. Daarmee hielp hij kansarmen of mensen met een burn-out terug een doel vinden in het leven. Meer dan 50.000 mensen in België hielp de Genkenaar intussen en binnenkort wordt de methode ook uitgerold in Nederland. Maar eerst is er dus het boek.