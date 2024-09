Genks slachtoffer seksueel misbruik in de Kerk spreekt met paus tijdens bezoek aan ons land

- Een 16-jarige uit Diest is opgepakt na een zware vechtpartij in Herk-de-Stad. Hij is door de jeugdrechter in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.- De vader van een slachtoffer van de vechtpartij is boos dat de school van de jongeren niet eerder ingreep en de situatie liet escaleren.- Bisschop Patrick Hoogmartens zal niet deelnemen aan de publieke vieringen tijdens het bezoek van de paus. Hij wil naar eigen zeggen zijn verantwoordelijkheid nemen nadat hij een slachtoffer van seksueel misbruik zou hebben gekwetst.- In Genk is het proefproject dat overlast van everzwijnen moet terugdringen een succes: het aantal meldingen ging van 500 naar 69.- En de Limburgse bioloog en documentairemaker Frank Resseler maakte een natuurfilm over de Maas.