De hartsvriendin van Luana getuigde vandaag op de tweede dag van het assisenproces over de moord op de Genkse. Ze had het zien aankomen, na de zovele bedreigingen van Emrah aan zijn ex. Emrah staat nu terecht voor moord als dader of mededader. Ook Anastasia moet zich verantwoorden. Emrah had met Anastasia een relatie op het moment van de moord. Vandaag blijven de gewezen geliefden naar elkaar wijzen als het over de schuld gaat. Luana stierf na messteken op Pinkstermaandagavond in 2017.